Αργεντινή: Συνελήφθη άνδρας που σημάδεψε με όπλο την αντιπρόεδρο Κριστίνα Κίρσνερ

Οι Αρχές της Αργεντινής συνέλαβαν χθες Πέμπτη άνδρα διότι έστρεψε πυροβόλο όπλο εναντίον της αντιπροέδρου της χώρας καθώς η Κριστίνα Κίρσνερ επέστρεφε στο σπίτι της, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφάλειας Ανίμπαλ Φερνάντες.

The moment when a man pulls a pistol on Vice President Cristina Fernández de Kirchner in a failed assassination attempt. Video: Argentina's Public Television pic.twitter.com/LgIJmiwKYu

Αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν την εικόνα του προσώπου αυτού καθώς σημάδευε στο κεφάλι την πρώην πρόεδρο Κίρσνερ καθώς η νυν αντιπρόεδρος έβγαινε από το αυτοκίνητο που τη μετέφερε στην κατοικία της.

«Τώρα το συμβάν θα αναλυθεί από το προσωπικό της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της αστυνομίας», θα εξεταστούν «τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι διαθέσεις αυτού του προσώπου», είπε ο υπουργός Φερνάντες.

Insane video out of Argentina—a man points what appears to be a gun at embattled Vice President Cristina Fernández de Kirchner amid political chaos over corruption case against her. More here: https://t.co/nxn1Wgds1l pic.twitter.com/23spEVbAaY