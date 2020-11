Δύο ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο Ισραήλ

Δύο ρουκέτες εκτοξεύθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή εναντίον του νότιου Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσε το γενικό επιτελείο του ισραηλινού στρατού με ανακοινωθέν του.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές ως εδώ.

Η μία από τις ρουκέτες προκάλεσε την ενεργοποίηση των σειρήνων της αεράμυνας στην παραθαλάσσια πόλη Ασντότ, περίπου σαράντα χιλιόμετρα βόρεια από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Το ισραηλινό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση κατά τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Μια εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού πάντως διευκρίνισε ότι οι δύο ρουκέτες δεν αναχαιτίστηκαν από το αντιπυραυλικό σύστημα.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι ρουκέτες έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

2 rockets were fired from Gaza toward central and southern Israel earlier tonight. pic.twitter.com/3fFW23PvBz