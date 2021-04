Δολοφονία Φλόιντ: Ένοχος ο αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν

Το δικαστήριο της Μινεάπολης έκρινε ένοχο τον Ντέρεκ Σόβιν, τον 45χρονο πρώην αστυνομικό για τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ακούσια ανθρωποκτονία και βιαιοπραγία που προκάλεσε τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ τον περασμένο Μάιο.

Το 12μελες σώμα ενόρκων ανάγνωσε την ετυμηγορία του λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας κρίνοντας τον Σόβιν ένοχο και για τις τρεις κατηγορίες που δικαζόταν.

Ο πρώην αστυνομικός μεταφέρθηκε αμέσως μετά την ανάγνωση της απόφασης εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου με χειροπέδες και θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Chauvin's bail is revoked and he is taken into custody. Guilty on three counts. Court adjourned. pic.twitter.com/xKTEeVFvwq