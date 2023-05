Έκρηξη ακούστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό, ουκρανικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα, μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Fire at the facility of the Ukrainian army in Odessa region. pic.twitter.com/VT86pSwGHD