Εκρήξεις και πυροβολισμοί καθώς ένοπλοι εισβάλλουν σε αστυνομικό τμήμα στο Καράτσι του Πακιστάν

Πολλαπλές εκρήξεις και διαρκείς πυροβολισμοί ακούγονται καθώς ένοπλοι άνδρες εξαπέλυσαν επίθεση σήμερα το βράδυ εισβάλλοντας σε ένα αστυνομικό τμήμα στην πόλη Καράτσι στο νότιο Πακιστάν.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την πόλη και ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων παραστρατιωτικών, έφτασαν στο σημείο.

Massive ⚡️Terror attack at Karachi Police Chief office. Aprox Six fidayens have entered and taken Police chief and many others hostage. Heavy firing. Reportedly many policemen dead and injured



Alert sounded throughout city and Pakistan pic.twitter.com/mFmWu40I0m