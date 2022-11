Εκρήξεις στην Κωνσταντινούπολη - Στις φλόγες τρία αυτοκίνητα

Συνεχόμενες εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, ενώ τρία αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες, σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Mynet.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες, ενώ διερευνώνται από την αστυνομία οι λεπτομέρειες των συμβάντων.

Σύμφωνα μετο πρακτορείο Demiroren, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κοκαμουστάφα Πασά, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χιλιόμετρα δυτικά της πλατείας Σουλταναχμέτ, όπου βρίσκονται τα κύρια αξιοθέατα της Πόλης, η Αγία Σοφία και το Μπλε Τζαμί.

Οι φλόγες από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά σε ένα αυτοκίνητο στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης επεκτάθηκαν και σε άλλα σταθμευμένα οχήματα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να σβήσουν τις φωτιές.

Explosions were heard in the #Fatih district of #Istanbul. Three cars caught fire. pic.twitter.com/sFLSNl1bmL