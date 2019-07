LIVE: Ενεργοποιήθηκε το ηφαίστειο στο νησί Στρόμπολι της Ιταλίας - Πανικόβλητοι τουρίστες έπεσαν στη θάλασσα

Το ηφαίστειο στο νησάκι Στρόμπολι ενεργοποιήθηκε σήμερα, στέλνοντας μια στήλη τέφρας ψηλά στον ουρανό, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας. Το ιταλικό πρακτορείο Ansa μετέδωσε ότι τουρίστες, τρομοκρατημένοι από την απρόσμενη έκρηξη στο μικρό νησί της Μεσογείου, ρίχτηκαν στη θάλασσα.

Δείτε ζωντανή εικόνα εδώ.

Το αρχιπέλαγος των Αιολίδων Νήσων, στις οποίες ανήκει το Στρόμπολι, έχει μετατραπεί τις τελευταίες δεκαετίες σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό και εκεί έχουν χτίσει εξοχικές κατοικίες πολλές διασημότητες.

The vulcano #Stromboli just erupted. Never seen something like that. pic.twitter.com/YmPnwaWRVC