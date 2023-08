Εντοπίστηκε πτώμα στον πλωτό φράκτη ανάμεσα σε ΗΠΑ και Μεξικό

Άψυχο σώμα βρέθηκε παγιδευμένο στον πλωτό αντιμεταναστευτικό φράκτη που εγκαταστάθηκε από τις αρχές της πολιτείας Τέξας στον Ρίο Μπράβο, ποταμό που αποτελεί φυσικό σύνορο με το Μεξικό, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η μεξικανική κυβέρνηση.

«Οι αρχές του [σ.σ. πολιτειακού] υπουργείου Ασφαλείας του Τέξας ενημέρωσαν το προξενείο του Μεξικού στο Ιγκλ Πας ότι (...) βρήκαν πτώμα παγιδευμένο στους πλωτήρες, στο νότιο τμήμα» του επιπλέοντος φράκτη στον Ρίο Μπράβο, εξήγησε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε το μεξικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

