Επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων από το Αζοφστάλ

Επιμέλεια: Αδάμ Αλεξόπουλος*

Η Ουκρανία ελπίζει να απομακρύνει αμάχους που έχουν καταφύγει στις εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, οι οποίοι βρίσκονται μαζί με τους τελευταίους πολεμιστές που υπερασπίζονται αυτή την πόλη-λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Νότια Ουκρανία.

«Σήμερα Παρασκευή προγραμματίζεται επιχείρηση για να απομακρύνουμε τους αμάχους από το εργοστάσιο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να δίνονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε, έπειτα από συνάντηση που είχε την Πέμπτη στο Κίεβο με τον Ζελένσκι, ότι διεξάγονται εντατικές συνομιλίες ώστε να καταστεί δυνατή η εκκένωση της χαλυβουργίας Αζοφστάλ, την οποία σφυροκοπούν οι ρωσικές δυνάμεις που έχουν καταλάβει τη Μαριούπολη.

Την Τρίτη, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε «κατ' αρχήν» για ανάμιξη του ΟΗΕ και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην εκκένωση του εργοστασίου Αζοφστάλ.

🎥In a video posted to Twitter, the Azov Battalion claim that a makeshift hospital for soldiers and victims with serious injuries was bombed by the Russian military. The hospital is inside of the Azovstal Steelworkshttps://t.co/EZmrde9kjS pic.twitter.com/ML5CRJSHG2