Έρευνα στο σπίτι του Πριγκόζιν: Βρέθηκαν ράβδοι χρυσού, όπλα και περούκες

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ εικόνες από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του επικεφαλής της παραστρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν στην Αγία Πετρούπολη, στη διάρκεια της απόπειρας ένοπλης στρατιωτικής εξέγερσης που πραγματοποιήθηκε στο τέλος Ιουνίου.

Στις φωτογραφίες αυτές, που φαίνεται πως έχουν τραβηχτεί από τις δυνάμεις της τάξης και δημοσιεύθηκαν ξαφνικά σε δημόσια και ιδιωτικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης, εικονίζεται μια μεγάλη και πολυτελής κατοικία, με ένα ελικόπτερο να σταθμεύει στον κήπο.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες αυτές, οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης στη διάρκεια της έρευνάς τους δεσμίδες δολαρίων και ρουβλίων, ράβδους χρυσού, πολυάριθμα όπλα, αλλά επίσης διαβατήρια με διαφορετικά ονόματα και μια ντουλάπα γεμάτη περούκες.

Ο ιστότοπος Fontanka, που έχει την έδρα του στην Αγία Πετρούπολη, ανέφερε επίσης πως μια φωτογραφία με «κομμένα κεφάλια» βρέθηκε στην κατοικία του Πριγκόζιν, οι μισθοφόροι του οποίου κατηγορούνται συχνά για φρικαλεότητες.

