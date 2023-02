Το φορτηγό πλοίο Seamark «έσπασε στα δύο» την ώρα που έπλεε προς τη Ρωσία -υπό τη σημαία των Κομόρων- κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας, στα νερά της Μαύρης Θάλασσας.

Το πλοίο βυθίστηκε, ωστόσο τα 11 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο μετέφερε φορτίο 3,5 χιλιάδων τόνων μαρμάρου.

𝗠𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶𝗺𝗲 Sinking

Off the coast of the Krasnodar Territory, during a strong storm, the Seamark cargo ship, carrying 3.5 thousand tons of marble chips, broke into two.



The ship sailed under the flag of the Comoros. All 11 crew members (Russian citizens) were rescued. pic.twitter.com/hmTvDjHjhG