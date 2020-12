Ευρωβουλευτές σε Μέρκελ: Μην παραδώσετε υποβρύχια στην Τουρκία

Να ανασταλεί αμέσως η παράδοση υποβρυχίων στην Τουρκία από τη Γερμανία, ζητούν 53 Γερμανοί και Έλληνες ευρωβουλευτές, με κοινή τους επιστολή προς την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, έπειτα από πρωτοβουλία της ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μαρίας Σπυράκη, και της συναδέλφού της, του κόμματος των Πρασίνων, Χάνα Νόιμαν.

Την επιστολή υπογράφουν ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Ευρωσοσιαλιστών (S&D), των Πρασίνων και της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς και απεστάλη λόγω της εν εξελίξει συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σήμερα και αύριο, κατά την οποία οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία.

Οι 53 ευρωβουλευτές, σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής και τη σχετική ανακοίνωση, μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Οι πρόσφατες διερευνητικές δραστηριότητες της Τουρκίας για κοιτάσματα φυσικού αερίου οδήγησαν σε κλιμάκωση μιας συνεχούς διαμάχης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας σχετικά με τα θαλάσσια δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανησυχούμε εξαιρετικά για τις απειλές ανάληψης στρατιωτικής δράσης της Τουρκίας κατά κρατών μελών της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο και φοβούμεθα ότι η Τουρκία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει υποβρύχια που παράγονται στη Γερμανία σε αυτή τη σύγκρουση».

Επιπλέον, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «παρά τις απειλές της Τουρκίας, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει τις εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία, παράλειψη η οποία αποτελεί σαφή έλλειψη αλληλεγγύης προς τις χώρες της ΕΕ που μπορεί να αποτελέσουν στόχο της επιθετικότητας της Τουρκίας».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται επίσης, ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει από τον ύπατο εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, «'να εισαγάγει μια πρωτοβουλία στο Συμβούλιο για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, να σταματήσουν την άδεια εξαγωγής όπλων στην Τουρκία', εφόσον η τελευταία συνεχίσει τις παράνομες δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσόγειο».

Τέλος, σημειώνεται ότι «τα υποβρύχια, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά, παράγονται σε μεγάλο βαθμό από τη γερμανική Thyssen Krupp Marine Systems και συναρμολογούνται στην Τουρκία».

Ακολουθεί το κείμενο της κοινής επιστολής των 53 Γερμανών και Ελλήνων ευρωβουλευτών στα αγγλικά και ελληνικά, με τα ονόματα των ευρωβουλευτών που την υπογράφουν, όπως κοινοποιείται με σχετική ανακοίνωση:

«Dear Chancellor,

in the light of ongoing tensions in the Eastern Mediterranean, as Greek and German Members of the European Parliament we call on the German government to immediately suspend the export of German submarines, its components and spare parts as well as all related maintenance activities.

Our appeal follows the European Parliament’s resolution of 17 September 2020 on Arms export: implementation of Common Position 2008/944/CFSP (para 17) which:

calls on the VP / HR, for as long as Turkey continues with its current illegal, unilateral actions in the Eastern Mediterranean that run counter to the sovereignty of any EU Member State (notably Greece and Cyprus) and international law, and does not engage in dialogue based on international law, to introduce an initiative in the Council for all EU Member States to halt arms export licensing to Turkey in accordance with the Common Position Turkey’s recent explorative activities for natural gas deposits has led to an escalation of a simmering dispute between Turkey and Greece over maritime rights in the Eastern Mediterranean Sea.

We are extremely concerned about Turkey’s threats of military action against EU Member States in the Eastern Mediterranean and fear that Turkey could employ submarines produced in Germany in this conflict.

Therefore, we urge the German government to undertake urgent measures to suspend in relation to Turkey the export of submarines, its components and spare parts - largely produced by German Thyssen Krupp Marine Systems and assembled in Turkey - as well as related maintenance.

Yours sincerely,

Hannah Neumann, MEP Maria Spyraki, MEP

Rasmus Andresen, MEP Nikos Androulakis, MEP

Gabriele Bischoff, MEP Konstantinos Arvantis, MEP

Reinhard Bütikofer, MEP Anna-Michelle Asimakopoulou, MEP

Udo Bullmann, MEP Emmanoil Fragkos, MEP

Delara Burkhardt, MEP Alexis Georgoulis, MEP

Patrick Breyer, MEP Eva Kaili, MEP

Anna Cavazzini, MEP Manolis Kefalogiannis, MEP

Anna Deparnay-Grunenberg, MEP Petros Kokkalis, MEP

Özlem Demirel, MEP Stelios Koulouglou, MEP

Cornelia Ernst, MEP Elena Kountoura, MEP

Romeo Franz, MEP Stelios Kympouropoulos, MEP

Daniel Freund, MEP Georgios Kyrtsos, MEP

Evelyne Gebhardt, MEP Vangelis Meimarakis, MEP

Jens Geier, MEP Dimitrios Papadimoulis, MEP

Sven Giegold, MEP Elissavet Vozemberg-Vrionidi, MEP

Henrike Hahn, MEP Theodoros Zagorakis, MEP

Pierrette Herzberger-Fofana, MEP

Petra Kammerevert, MEP

Dietmar Köster, MEP

Constanze Krehl, MEP

Bernd Lange, MEP

Katrin Langensiepen, MEP

Erik Marquardt, MEP

Martina Michels, MEP

Ulrike Müller, MEP

Norbert Neuser, MEP

Niklas Nienaß, MEP

Maria Noichl, MEP

Jutta Paulus, MEP

Manuela Ripa, MEP

Martin Schirdewan, MEP

Joachim Schuster, MEP

Helmut Scholz, MEP

Birgit Sippel, MEP

Tiemo Wölken, MEP

Ανεπίσημη μετάφραση

Αξιότιμη κυρία Καγκελάριε, Angela Merkel

Υπό το φως των συνεχιζόμενων εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, ως Έλληνες και Γερμανοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλούμε την γερμανική κυβέρνηση να αναστείλει άμεσα την εξαγωγή γερμανικών υποβρυχίων προς την Τουρκία, των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών της καθώς και όλων των συναφών υπηρεσιών συντήρησης. Η έκκλησή μας συνάδει με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την εξαγωγή όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944 / ΚΕΠΠΑ (παράγραφος 17) το οποίο:

Καλεί τον Αντιπρόεδρο και Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, για όσο διάστημα η Τουρκία συνεχίζει τις τρέχουσες παράνομες, μονομερείς ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο που αντιβαίνουν στην κυριαρχία οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ ( ειδικότερα της Ελλάδας και της Κύπρου) και στο διεθνές δίκαιο, και δεν συμμετέχει σε διάλογο βάσει του διεθνούς δικαίου, να προωθήσει στο Συμβούλιο πρωτοβουλία ώστε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναστείλουν τις άδειες εξαγωγών όπλων στην Τουρκία σύμφωνα με την κοινή θέση.

Οι πρόσφατες διερευνητικές δραστηριότητες της Τουρκίας για κοιτάσματα φυσικού αερίου οδήγησαν σε κλιμάκωση μιας συνεχούς διαμάχης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας σχετικά με τα θαλάσσια δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ανησυχούμε εξαιρετικά για τις απειλές ανάληψης στρατιωτικής δράσης της Τουρκίας κατά κρατών μελών της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο και φοβούμεθα ότι η Τουρκία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει υποβρύχια που παράγονται στη Γερμανία σε αυτή τη σύγκρουση.

Επομένως, καλούμε τη γερμανική κυβέρνηση να λάβει επείγοντα μέτρα για να αναστείλει, σε σχέση με την Τουρκία, την εξαγωγή υποβρυχίων, των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών της, καθώς και τη σχετική συντήρηση - που παράγεται σε μεγάλο βαθμό από τη γερμανική Thyssen Krupp Marine Systems και συναρμολογείται στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ