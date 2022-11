Η αποβίβαση μεταναστών στη Γαλλία κατόπιν άρνησης της Ιταλίας, «δεν πρέπει να επαναληφθεί», λέει η SOS Méditerranée

Η αποβίβαση στη Γαλλία μεταναστών που διασώθηκαν στη κεντρική Μεσόγειο τον Οκτώβρη, ανάμεσα στη Λιβύη και την Ιταλία, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στη Τουλόν, «είναι μια κατ΄εξαίρεση κατάσταση που δεν πρέπει να επαναληφθεί», δήλωσε ο πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης SOS Méditerranée.

«Δεν είναι σύνηθες να αποβιβάζονται σε τέτοια απόσταση από τον τόπο διάσωσης», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Φρανσουά Τομά, καθώς 230 μετανάστες που διασώθηκαν ανοικτά της Λιβύης αποβιβάζονταν στην Τουλόν, στη νότια Γαλλία, έπειτα από την άρνηση της Ιταλίας να δεχθεί το Ocean Viking, το σκάφος της SOS Méditerranée.

"Disembarking almost three weeks after their rescue, so far from the area of operation in the central Mediterranean, is the result of a dramatic failure from all the European states, which have violated maritime law in an unprecedented manner." pic.twitter.com/QRUgsK1rVG