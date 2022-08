Γκάμπια: Τουλάχιστον 11 νεκροί από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 50 ετών στη χώρα

Η Γκάμπια βρέθηκε τον προηγούμενο μήνα αντιμέτωπη με τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 50 ετών, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον εκτοπισμό περίπου 5.400 κατοίκων, ανέφερε η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών σε έκθεση που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 30 και 31 Ιουλίου «επηρέασαν άμεσα» τουλάχιστον 40.000 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 8.000 παιδιών κάτω των 5 ετών. Αναμφίβολα, όμως, είχε αντίκτυπο στην καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων, υπογραμμίζεται στην ίδια έκθεση.

11 DEAD, OVER 5000 DISPLACED IN FLOODS DISASTER - The Gambia | Standard News From The Gambia https://t.co/FV4OKdD2W8