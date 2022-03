Γερμανία: Περισσότερα από 50.000 άτομα διαδήλωσαν στο Μόναχο κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι διαδήλωσαν την Τετάρτη στο Μόναχο κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Σήμερα είμαστε όλοι Ουκρανοί», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ στο συγκεντρωμένο πλήθος. «Σταματήστε αμέσως αυτόν τον τρελό πόλεμο», κάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Δήμαρχος της πόλης, Ντίτερ Ράιτερ.

Η συμμετοχή στη συγκέντρωση ξεπέρασε κατά πολύ το αναμενόμενο, καθώς είχαν δηλωθεί μόνο 5.000 συμμετοχές, ενώ τη διαδήλωση, η οποία εξελίχθηκε ειρηνικά, περιφρούρησαν 500 αστυνομικοί.

Right now, #Munich, Germany stands with #Ukraine



40 thousand people came out to the rally in support of peace in Ukraine today.



Thank you everyone for your support! -#Anonymous #NoWarInUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/LTuiwq2v5F