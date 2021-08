Οι Αφγανοί αμφισβητούν στην κυριαρχία των Ταλιμπάν

Οι διαδηλώσεις κατά της ανάληψης της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες πόλεις, μεταξύ άλλων στην πρωτεύουσα Καμπούλ, την ώρα που η ισλαμιστική οργάνωση κάλεσε τους ιμάμηδες της χώρας να προτρέψουν σε ενότητα στις προσευχές της Παρασκευής, τις πρώτες αφότου πήραν την εξουσία.

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν μαχητές άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους στο Αζανταμπάντ, στην ανατολική επαρχία Κουνάρ, σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα. Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πυροβολισμούς πλησίον μιας πορείας στην Καμπούλ, όμως φάνηκε πως επρόκειτο για Ταλιμπάν που πυροβολούσαν στον αέρα.

Διαδηλωτές φώναζαν «ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος». Σε ορισμένες διαδηλώσεις σε άλλες περιοχές, ΜΜΕ μεταδίδουν πως συμμετέχοντες κατέστρεψαν τη λευκή σημαία των Ταλιμπάν.

Κάποιες από τις διαδηλώσεις είναι μικρές σε όγκο, ωστόσο σε συνδυασμό με την κατάσταση που επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, υπογραμμίζουν την πρόκληση με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι Ταλιμπάν για να κυβερνήσουν.

Από την πλευρά τους, οι Ταλιμπάν προέτρεψαν σε ενότητα ενόψει των αυριανών προσευχών και ζήτησαν από όλους τους ιμάμηδες στην Καμπούλ και τις επαρχίες της χώρας να πείσουν τους πολίτες να μην επιχειρούν να φύγουν από τη χώρα.

Από την κατάληψη της Καμπούλ την περασμένη Κυριακή, οι Ταλιμπάν έχουν παρουσιάσει ένα πιο μετριοπαθές πρόσωπο λέγοντας πως θέλουν ειρήνη, ότι δεν θα πάρουν εκδίκηση από τους εχθρούς τους και θα σεβαστούν τα δικαιώματα των γυναικών εντός του πλαισίου του ισλαμικού νόμου.

Κατά την προηγούμενη εξουσία τους, από το 1996-2001, περιόρισαν στο ελάχιστο τα δικαιώματα των γυναικών, πραγματοποιούσαν δημόσιες εκτελέσεις και ανατίναζαν αρχαίους βουδιστικούς ναούς.

Γονείς δίνουν τα παιδιά τους σε στρατιώτες για να τα σώσουν

Τις τελευταίες ημέρες οι εικόνες που κάνουν τον γύρο τον κόσμο είναι φρικτές. Άνθρωποι σκαρφαλώνουν σε αεροπλάνα που απογειώνονται και πέφτουν στο κενό ή τραυματίζονται θανάσιμα από τις τουρμπίνες και αυτοί που καταφέρνουν να εξασφαλίσουν μια θέση μέσα σε αυτά τελικά στοιβάζονται κατά εκατοντάδες μέσα στον περιορισμένο χώρο.

Παράλληλα, οι γονείς δίνουν προτεραιότητα στα παιδιά τους, δεν λογαριάζουν τους κινδύνους και τα δίνουν σε στρατιώτες, προκειμένου να τα σώσουν από τους Ταλιμπάν. Πρόκειται για μικρά παιδιά και βρέφη.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, γονείς φαίνεται να προσπαθούν να περάσουν τα παιδιά τους μέσα από τα συρματοπλέγματα, στην πίστα του αεροδρομίου της Καμπούλ, εκλιπαρώντας τους Βρετανούς στρατιώτες να τα πάρουν μακριά από το Αφγανιστάν. Και όλα αυτά ενώ δέχονταν χτυπήματα από μαχητές των Ταλιμπάν, όπως αποκάλυψε στον Independent, Βρετανός αξιωματικός.

«Οι μανάδες ήταν απελπισμένες, τις έδερναν οι Ταλιμπάν. Φώναζαν “σώστε το μωρό μου” και μας πετούσαν τα παιδιά. Κάποια από τα μωρά έπεσαν πάνω στο συρματόπλεγμα. Ήταν απαίσιο. Μέχρι το τέλος εκείνης της νύχτας, δεν υπήρχε ούτε ένας από τους στρατιώτες που να μην κλαίει», είπε ο στρατιωτικός, υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

