Η Ισπανία υπόσχεται να επιταχύνει τη διανομή βοήθειας στην πληγείσα από το ηφαίστειο Λα Πάλμα

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε πως η Ισπανία θα επιταχύνει τη διανομή της βοήθειας προς τους τομείς της γεωργίας και της αλιείας που επλήγησαν σφόδρα στη νήσο Λα Πάλμα, όπου τμήμα του κώνου του ηφαιστείου κατέρρευσε σήμερα, Σάββατο και καυτή λάβα συνεχίζει να ρέει έναν μήνα μετά την πρώτη έκρηξη.

Η λάβα έχει καλύψει σχεδόν 9.000 στρέμματα γης, καταστρέφοντας πάνω από 2.000 κτήρια και πολλές φυτείες μπανάνας. Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, από τότε που ξεκίνησε η εκρηκτική δραστηριότητα στις 19 Σεπτεμβρίου.

«Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την επόμενη Τρίτη, θα προχωρήσουμε σε τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό προκειμένου να επιταχύνουμε την άφιξη των οικονομικών πόρων τόσο υπέρ του Σχεδίου Απασχόλησης, όσο και της βοήθειας για τους τομείς της γεωργίας και της αλιείας», είπε ο Σάντσεθ σε μια συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε κατά τη διάρκεια της πέμπτης κατά σειράς επίσκεψής του στη νήσο μετά την αρχική έκρηξη του ηφαιστείου.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Ισπανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε κυβερνητική στήριξη ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ για τη νήσο, για την ανοικοδόμηση των υποδομών και την ενίσχυση της απασχόλησης, της γεωργίας και του τουρισμού.

Την ίδια ώρα, το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας των Καναρίων Νήσων έκανε γνωστό πως τμήμα του κεντρικού κώνου κατέρρευσε σήμερα το πρωί. Ανάρτησε στο Twitter βίντεο με σύννεφα μαύρης τέφρας να υψώνονται πάνω από το ηφαίστειο.

Σε βίντεο που κατέγραψε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters διακρίνεται η λάβα να σαρώνει κτήρια και ένας σκύλος που φαίνεται πως γλίτωσε την τελευταία στιγμή, έχοντας διαφύγει από το ποτάμι της λάβας.

Durante la mañana de hoy se ha derrumbado parte del cono principal. Imágenes de las 11.30 (hora canaria) desde la carretera de S. Nicolás (Tacande) / During this morning part of the main cone collapsed. Footage at 11.30 (Canarian time) from S. Nicolás Road (Tacande) #lapalma pic.twitter.com/qSaepJBD9h