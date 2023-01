Καλιφόρνια: Οι κάτοικοι του Μοντεσίτο εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω κινδύνου πλημμυρών και κατολισθήσεων

Οι καταιγίδες που πλήττουν την Καλιφόρνια εδώ και 10 ημέρες ώθησαν τις αρχές χθες, Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, να καλέσουν τους κατοίκους της πόλης Μοντεσίτο, όπου ζουν πολλοί διάσημοι, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στην παραθαλάσσια αυτή πόλη, που βρίσκεται σε απόσταση μιάμισης ώρας με το αυτοκίνητο βόρεια του Λος Άντζελες, ζουν διάσημοι αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Τζένιφερ Άνιστον, ο Ρομπ Λόου, η Γκουίνεθ Πάλτροου και η παρουσιάστρια της τηλεόρασης Όπρα Γουίνφρι, σε επαύλεις αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.

A complex of strong thunderstorms behind the main atmospheric river will make landfall along the California Coast tonight bringing torrential downpours, damaging winds, and even isolated tornadoes. pic.twitter.com/dInj7sPUHZ

Χθες αναμένονταν στην περιοχή έως και 20 εκατοστά βροχής, με το έδαφος να μην μπορεί πλέον να απορροφήσει τον όγκο του νερού έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Εξάλλου πυρκαγιά είχε κάψει πριν από πέντε χρόνια τα δέντρα στους λόφους που βρίσκονται γύρω από την πόλη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!», έγραψε η πυροσβεστική του Μοντεσίτο στον ιστότοπό της, συμβουλεύοντας τους κατοίκους να συμμορφώνονται με τις εντολές των αρχών, διότι «η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα».

Stay safe Southern California. This storm is just getting started. View near my home. pic.twitter.com/Vmszjk8mrn

Το 2017-1018 τεράστια πυρκαγιά είχε κάψει 1.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα βλάστησης στους λόφους γύρω από το Μοντεσίτο. Χωρίς δέντρα και θάμνους για να συγκρατούν το νερό, οι καταρρακτώδεις βροχές μπορεί να προκαλέσουν εξαιρετικά επικίνδυνες κατολισθήσεις.

«Στη διάρκεια των 30 τελευταίων ημερών στο Μοντεσίτο έπεσαν 30 με 50 εκατοστά βροχής, πολύ περισσότερο από τον ετήσιο μέσο όρο των 43 εκατοστών», τόνισε η πυροσβεστική στο Twitter. «Ο συγκεντρωμένος όγκος νερού εκθέτει την κοινότητα σε μεγάλο κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων», πρόσθεσε.

Χθες η Αμερικανίδα ηθοποιός Έλεν ΝτιΤζένερις, που ζει στο Μοντεσίτο, ανήρτησε στο Twitter βίντεο που δείχνει έναν χείμαρρο από λασπόνερα.

«Είναι τρελό», ακούγεται να λέει. «Αυτό το ρυάκι δίπλα στο σπίτι μας δεν είχε ποτέ νερό». «Πρέπει να προσέχουμε περισσότερο τη Μητέρα Φύση, διότι η Μητέρα Φύση δεν είναι ικανοποιημένη από εμάς», πρόσθεσε.

Σειρά καταιγίδων

Και σε άλλες κομητείες της Καλιφόρνιας οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους χθες, Δευτέρα, λόγω της σειράς καταιγίδων που πλήττει την πολιτεία αυτή των ΗΠΑ, από τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής περισσότεροι από 12 άνθρωποι.

Στην κομητεία Σάντα Κρουζ, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, όπου την προηγούμενη εβδομάδα καταστράφηκε προβλήτα, περισσότεροι από 30.000 κάτοικοι έχουν λάβει εντολή απομάκρυνσης.

Σε πολλές περιοχές έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες βροχοπτώσεις ρεκόρ. Το έδαφος δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο νερό και η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε μεγάλο μέρος της Καλιφόρνιας.

Στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας η NWS ανέμενε χθες έως και 13 εκατοστά βροχής, ενώ οι βροχοπτώσεις πρόκειται να συνεχιστούν και σήμερα.

California is a mess. Mass-flooding happening all because Gavin Newsom can't get his shit together. He's a horrible Governor and the reason for all ot this. Here's a shot of what Santa Cruz, California looks like. pic.twitter.com/lzIKlpvSwX