Οι Δυνάμεις Απελευθέρωσης Άφριν διείσδυσαν σε χώρους των μισθοφόρων της τουρκικής κατοχής στο χωριό Κάφρ Ναμπού της επαρχίας Σεράβα, σκοτώνοντας επτά μισθοφόρους και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις.

Afrin Liberation Forces infiltrated the sites of the Turkish occupation mercenaries in Kafr Nabu village in Sherawa district, killing 7 mercenaries and wounding 4 others pic.twitter.com/Ce2Lno4Qo7