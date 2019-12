Η νεότερη ηγέτης του κόσμου με τις δύο μαμάδες, αναλαμβάνει τα ηνία της Φινλανδίας

Η νεότερη ηγέτης του κόσμου, είναι παιδί ενός «ουράνιου τόξου» όπως αποκαλούν στην Φινλανδία τις οικογένειες που δημιουργούνται από ζευγάρια του ίδιου φύλου. Κι αυτό γιατί την μεγάλωσαν δύο μαμάδες, άκρως υποστηρικτικές, που την έπεισαν ότι μεγαλώνοντας, μπορεί να κάνει οτιδήποτε ονειρεύεται.

Πράγματι, σε ηλικία μόλις 34 ετών, η Σάννα Μαρίν, υπουργός Μεταφορών της Φινλανδίας, θα κάνει το όνειρό της πράξη: Θα γίνει η νεότερη πρωθυπουργός κράτους και μάλιστα ηγούμενη μίας κυβέρνησης συνεργασίας που αποτελείται από πέντε κόμματα, που σε όλα είναι γυναίκες επικεφαλής. Αναμένεται να ορκιστεί αύριο Τρίτη καθώς επιλέχτηκε από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα για να αναλάβει τα ηνία της χώρας, έπειτα από την παραίτηση του πρωθυπουργού Άντι Ρίνε.

Η Σάννα Μαρίν, από αυτή τη στιγμή, μόνο «αόρατη» δεν θα είναι στη χώρα της, όπως είχε παραπονεθεί στο παρελθόν για τον τρόπο που οι άλλοι έβλεπαν την οικογένειά της. Από την επόμενη κιόλας στιγμή που θα αναλάβει την ηγεσία, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα κύμα απεργιών το οποίο έγινε αφορμή για την παραίτηση του προκατόχου της πρωθυπουργού Άντι Ρίνε και που αναμένεται από σήμερα να σταματήσει την παραγωγή σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Φινλανδίας.

«Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη», είπε στους δημοσιογράφους η Μάριν, μετά την εκλογή της με μικρή διαφορά (32-29), αναφερόμενη στην παραίτηση Ρίνε του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

Η ίδια μιλώντας στον ιστότοπο Menaiset το 2015, είχε εξομολογηθεί ότι ως παιδί αισθάνθηκε «αόρατη» επειδή δεν μπόρεσε να μιλήσει ανοιχτά για την οικογένειά της.

«Ο κόσμος πολλές φορές δεν μας αναγνώριζε ως μια πραγματική οικογένεια ή ίση με τους άλλους. Αλλά δεν έπεσε θύμα εκφοβισμού. Ακόμα και όταν ήμουν μικρή, ήμουν πολύ ειλικρινής και πεισματάρα. Δεν θα δεχόμουν τίποτα με ευκολία. Για μένα οι άνθρωποι ήταν πάντα ίσοι. Δεν πρόκειται για μια άποψη. Είναι το θεμέλια όλων» δήλωνε η Σάνα, ζούσε, σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα με τη μητέρα της και τη σύντροφο της μητέρας της.

Απαντώντας επίσης σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την ηλικία της και την επιλογή της στα ανώτερο αξίωμα της χώρας, είχε υπογραμμίσει: «Ποτέ δεν σκέφτηκα την ηλικία ή το φύλο μου, σκέφτομαι τους λόγους που εισήλθα στην πολιτική και τα πράγματα εκείνα για τα οποία κερδίσαμε την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος».

Η νεότερη πρωθυπουργός επιλέγει την νεότερη κυβέρνηση του κόσμου

Η Μάριν αναμένεται να διορίσει υπουργό Οικονομικών μια γυναίκα δύο χρόνια νεότερή της, την επικεφαλής του Κόμματος του Κέντρου 32χρονη Κάτρι Κουλμούνι. Παράλληλα, η 34χρονη ηγέτης των Πρασίνων Μαρία Οχισάλο θα διατηρήσει το υπουργείο Εσωτερικών, η 32χρονη επικεφαλής της Αριστερής Συμμαχίας Λι Άντερσον θα είναι η νέα υπουργός Παιδείας και η 55χρονη αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος Σουηδίας 'Ανα-Μάγια Χένρικσον θα είναι υπουργός Δικαιοσύνης.

