Η Pfizer επανέρχεται τώρα με σκεύασμα ιβερμεκτίνης κατά της Covid-19

Σκεύασμα με βασική ουσία την ιβερμεκτίνη σε ποσότητες που δύνανται να χορηγηθούν στον άνθρωπο φέρεται να παρασκευάζει η Pfizer με σκοπό όταν ολοκληρωθούν οι κλινικές έρευνες, αυτό το φάρμακο να κυκλοφορήσει ως ένα από τα βασικά όπλα της Covid-19.

Η ιβερμεκτίνη είναι μια δραστικότατη ουσία, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως από την κτηνιατρική κυρίως σε ιπποειδή και βοοειδή προκειμένου να αντιμετωπιστούν παρασιτογόνες φλεγμονές.

Εδώ και αρκετούς μήνες παρατηρήθηκε ένα μαζικό φαινόμενο στις ΗΠΑ όπου αρκετές δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέληξαν τελικά στο νοσοκομείο λόγω φαρμακευτικής προέλευσης δηλητηρίασης και όπως απεδείχθη όλοι αυτή είχαν προμηθευτεί δόσεις ιβερμεκτίνης που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Τα σκευάσματα αυτά προορίζονται για την κτηνοτροφία και μάλιστα για ζώα πολύ πάνω από τα 100 κιλά, δηλαδή για ιπποειδή και βοοειδή.

Τότε ο αμερικανικός οργανισμός φαρμάκων και τροφίμων καθώς και ο Αμερικανικός Οργανισμός Υγείας αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έσπευσαν να συμβουλεύσουν τους πολίτες να μην λαμβάνουν ιβερμεκτίνη σε σκευάσματα που υπάρχουν στο εμπόριο διότι κινδυνεύουν άμεσα να υποστούν δηλητηρίαση λόγω υπερδοσολογίας.

Πριν από λίγες ημέρες και σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Twitter του παρουσιαστή talk show και πρώην συνεργάτη του κωμικού Χάουαρντ Στέρν, Μπρεντ Χάτλεϊ, η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer φαίνεται να παρασκευάζει σκεύασμα με βασικό συστατικό την ιβερμεκτίνη, αφού ως φαίνεται η ουσία αυτή μπορεί να αναχαιτίσει τον κορωνοϊό της Covid-19 σε κάποιες από τις φάσεις προσβολής του ανθρώπινου οργανισμού.

Δείτε το tweet του:

Pfizer who makes one of the Covid vaccines is developing an oral therapeutic based on…..Ivermectin. pic.twitter.com/8j7GFZOeUg