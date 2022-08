Ιαπωνία: Την παραίτησή του υπέβαλε ο αρχηγός της αστυνομίας - Αναγνώρισε ελλείψεις στην προστασία του Σίνζο Άμπε

Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας της Ιαπωνίας, o Ιτάρου Νακαμούρα, ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέβαλε την παραίτησή του αφού αναγνώρισε ελλείψεις στην προστασία του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 8 Ιουλίου στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

«Αποφασίσαμε να αναδιοργανώσουμε την ομάδα μας και να εκκινήσουμε από νέες βάσεις όσον αφορά τις αποστολές ασφαλείας και γι'αυτό υπέβαλα την παραίτησή μου», δήλωσε ο Νακαμούρα.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, και ο αρχηγός της αστυνομίας της Νάρα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε σε συνέντευξη Τύπου κατά την οποία αναφέρθηκαν λεπτομερώς τα πορίσματα της έρευνας για τα κενά στην προστασία του πρώην πρωθυπουργού.

«Έπειτα από ενδελεχή εξέταση του περιστατικού, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ξανά από το μηδέν και να επανεξετάσουμε το σύστημα ασφαλείας μας», πρόσθεσε ο Νακαμούρα.

Ο Σίνζο Άμπε υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη από πυρά πυροβόλου όπλου στις 8 Ιουλίου στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην πόλη Νάρα, στη δυτική Ιαπωνία.

Τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη αυτή την ημέρα της δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού θεωρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκή, σύμφωνα με τους ειδικούς.

