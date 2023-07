ΗΠΑ: Ο υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ΝτεΣάντις δέχθηκε επικρίσεις για "ομοφοβικό" βίντεο

Ομοφυλόφιλοι Ρεπουμπλικάνοι χαρακτήρισαν «ομοφοβικό» βίντεο που ανήρτησε ο υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2024 Ρον ΝτεΣάντις, στο οποίο υπογραμμίζει παλαιότερες δηλώσεις του αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων.

Η ομάδα υπεύθυνη για την προεκλογική εκστρατεία του ΝτεΣάντις ανήρτησε το βίντεο αυτό στο Twitter αργά το βράδυ της Παρασκευής, λέγοντας ότι σηματοδοτεί το τέλος του Μήνα Υπερηφάνειας, που έχει στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Για να ολοκληρώσουμε τον Μήνα Υπερηφάνειας, ας ακούσουμε τι έχει να πει ο πολιτικός που έκανε περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο Ρεπουμπλικάνο για να τον γιορτάσει», ανέφερε η προεκλογική ομάδα του ΝτεΣάντις παρουσιάζοντας το βίντεο.

Σε αυτό αντιπαρατίθεται η δέσμευση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ το 2016 «να κάνω ό,τι μπορώ για να προστατεύσω τους ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες μας» με τη σκληρή στάση του ΝτεΣάντις έναντι των δικαιωμάτων της κοινότητας.

To wrap up “Pride Month,” let’s hear from the politician who did more than any other Republican to celebrate it…



