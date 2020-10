ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπόσχεται ότι θα επιστρέψει «σύντομα» στην προεκλογική του εκστρατεία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσβλήθηκε από τον κορωνοϊό, ανήγγειλε χθες Δευτέρα ότι θα ξαναρχίσει «σύντομα» την προεκλογική του εκστρατεία, λίγο πριν αναχωρήσει από το στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, όπου είχε εισαχθεί, για να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

«Θα επιστρέψω στο πεδίο για την προεκλογική εκστρατεία μου σύντομα!!!», ανέφερε μέσω Twitter ο Ρεπουμπλικάνος, που διεκδικεί την επανεκλογή του στην προεδρία την 3η Νοεμβρίου, συμπληρώνοντας στην ίδια ανάρτηση ότι «τα μέσα ενημέρωσης που διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις δεν μεταδίδουν παρά ψευδείς δημοσκοπήσεις».

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.