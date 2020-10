Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως βγαίνει από το νοσοκομείο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω twitter πως θα βγει από το νοσοκομείο στις 6:30 το απόγευμα (22.30 π.μ. ώρα Ελλάδας). Μην φοβάστε τον Covid», έγραψε ο Τραμπ, μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ έρχεται λίγη ώρα πριν από τη νέα ενημέρωση του γιατρού γιατρού του Λευκού Οίκου για την πορεία της υγείας του.

Συγκεκριμένα, ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Κόνλεϊ αναμένεται να προβεί σε λίγο, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, σε νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η υγεία του συνεχίζει να βελτιώνεται», δήλωσε ο επιτελάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μίντοους, σημειώνοντας ότι η απόφαση για πιθανό εξιτήριο από το νοσοκομείο θα ληφθεί «αργότερα σήμερα Δευτέρα».

Η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ αναφέρει τα εξής:

«Θα φύγω σήμερα από το μεγάλο Ιατρικό Κέντρο Ουόλτερ Ριντ στις 6:30 μ.μ. Αισθάνομαι πολύ καλά! Μην φοβάστε τον Covid. Μην τον αφήσετε να κυριαρχήσει στη ζωή σας. Έχουμε αναπτύξει, κάτω από τη διοίκηση του Τραμπ, μερικά πραγματικά σπουδαία φάρμακα και γνώσεις. Νιώθω καλύτερα από ό,τι πριν από 20 χρόνια!»

Δείτε την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ:

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

Στις ΗΠΑ έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του Covid-19 σχεδόν 210.000 άνθρωποι. Ο Τραμπ έχει υποβληθεί σε θεραπεία στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Ουόλτερ Ριντ από την Παρασκευή το απόγευμα. Παράλληλα, σήμερα Δευτέρα έγινε γνωστό πως η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Kayleigh McEnany, διαγνώστηκε με τον κορωνοϊό.

Ο Τραμπ υπερασπίζεται την απόφαση να κάνει βόλτα με αυτοκίνητο ενώ πάσχει από Covid-19

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να βγει από το στρατιωτικό νοσοκομείο όπου λαμβάνει θεραπεία για την Covid-19 και να κάνει μια σύντομη βόλτα με αυτοκίνητο, μετά τις σφοδρές επικρίσεις που δέχτηκε ότι θέτει τον ίδιο και τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

«Αναφέρεται ότι τα Μέσα ενημέρωσης αναστατώθηκαν επειδή μπήκα σε ένα ασφαλές όχημα για να ευχαριστήσω τους πολλούς οπαδούς και υποστηρικτές που στέκονταν έξω από το νοσοκομείο για πολλές ώρες, ακόμη και ημέρες, για να τιμήσουν τον πρόεδρό τους. Αν δεν το έκανα, τα Μέσα θα έλεγαν ότι ήμουν αγενής», έγραψε στο Twitter.

Η σχετική ανάρτηση του προέδρου Τραμπ:

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!!