«Όχι» στα διαβατήρια εμβολιασμού στη Μεγάλη Βρετανία

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε να μην προχωρήσει στη θέσπιση του λεγόμενου «διαβατηρίου εμβολιασμού», πιστοποιητικού δηλαδή που θα χρειαζόταν για την είσοδο των πολιτών σε εστιατόρια, μπαρ και κέντρα ψυχαγωγίας.

Είχαν προηγηθεί οργανωμένες αντιδράσεις από κοινωνικές ομάδες και συλλογικότητες οι οποίες υποστήριξαν πως τέτοιου είδους μέτρα αποτελούν παραβίαση στοιχειωδών δικαιωμάτων του πολίτη και είναι βεβαίως αντίθετα με τις αρχές και τις αξίες της ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα και όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας Σατζίντ Τζαβίντ ανακοίνωσε από το BBC το εξής: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το εξετάσαμε όπως έπρεπε και παρότι θα πρέπει να το κρατήσουμε στα υπόψη, ως πιθανή επιλογή, με χαρά μου σας ανακοινώνω ότι δεν θα προχωρήσουμε με σχέδια για διαβατήρια εμβολιασμού».

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας ανέφερε πως δεν αναμένει η χώρα να ζήσει και άλλα lockdown για την αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19. «Δεν αναμένω νέα lockdown. Θεωρώ ότι θα ήταν ανεύθυνο για οποιονδήποτε υπουργό Υγείας ανά τον κόσμο να αποκλείσει κάποιο ενδεχόμενο, ωστόσο δεν βλέπω πως θα πηγαίναμε σε ένα ακόμη lockdown», δήλωσε ο ίδιος στην εκπομπή του BBC «Andrew Marr show».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα παρουσιάσει αυτήν την εβδομάδα τα σχέδια για τη διαχείριση της πανδημίας της COVID-19, κατά τη διάρκεια των ψυχρών μηνών, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση μπορεί να άρει κάποιους περιορισμούς στηριζόμενη στα εμβόλια.

Health Secretary Sajid Javid says a scheme for vaccine passports for entry to nightclubs and large events in England will not be going ahead

