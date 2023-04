Ισραήλ: Στρατιώτες σκότωσαν Παλαιστίνιο που επιχείρησε να μαχαιρώσει αστυνομικό

Ένας Παλαιστίνιος έπεσε την Πέμπτη (27/4) νεκρός από πυρά στρατιωτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αφού νωρίτερα απείλησε με μαχαίρι έναν αστυνομικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται ένας στρατιώτης να πυροβολεί επανειλημμένως τον Παλαιστίνιο, ακόμη κι όταν ήταν πεσμένος στο έδαφος. Το πρακτορείο Reuters υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

West Bank: Palestinian attempted to run over policeman, killed by security forces#Israel #MiddleEast #Palestine #WestBank #Jerusalem @israelpolice #Terrorism



