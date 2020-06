Ισχυρότατος σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Οαξάκα του Μεξικό - Τσουνάμι σε εξέλιξη

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, σημειώθηκε στο Μεξικό.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χλμ και επίκεντρο που εντοπίζεται στα 136 χλμ νοτιοανατολικά της Οαξάκα.

Κτήρια σείστηκαν στην κεντρική Πόλη του Μεξικού από τον σεισμό με εκατοντάδες ανθρώπους να βγαίνουν από τα σπίτια τους τρέχοντας στους δρόμους, αφού οι συναγερμοί της πόλης ειδοποίησαν τους κατοίκους λίγα λεπτά πριν από τη σεισμική δόνηση.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι δεν είδαν αρχικά σημάδια τραυματισμών ή ζημιών.

Η προκαταρκτική ανάλυση του Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού ανάφερε πως επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανά κατά μήκος των ακτών του Μεξικού, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ και της Ονδούρας. Αργότερα, εκδόθηκε επίσημη προειδοποίηση για τσουνάμι από το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ.

