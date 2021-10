Συντριβή αεροσκάφους με έξι νεκρούς στο Μιλάνο

Ιδιωτικό αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες κατέπεσε το μεσημέρι της Κυριακής δίπλα στη στάση του μετρό Σαν Ντονάτο, στην νοτιοανατολική περιοχή του Μιλάνου.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και οι έξι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος που κατέπεσε σε νοτιοανατολική περιοχή του Μιλάνο είναι νεκροί.

Η πτώση του μικρού αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά σε διπλανό πάρκινγκ και στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της πυροσβεστικής και πρώτων βοηθειών. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Λινάτε του Μιλάνου, με προορισμό τη Σαρδηνία, με πέντε επιβάτες και τον πιλότο.

Small plane crashes in San Donato Milanese, crashing into a structure under construction near the subway