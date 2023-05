Καναδάς: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Αλμπέρτα λόγω των δασικών πυρκαγιών

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε χθες Σάββατο η επαρχία Αλμπέρτα στον δυτικό Καναδά, όπου σχεδόν 25.000 κάτοικοι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στην περιοχή.

Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι πρόκειται για «άνευ προηγουμένου κρίση», αφού τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν 103 δασικές πυρκαγιές και 1,2 εκατ. στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η επαρχία μας έχει τα εργαλεία, την τεχνολογία και τους πόρους που απαιτούνται για να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση», είπε η Σμιθ. «Θα δαπανήσουμε όσα κεφάλαια χρειαστούν», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι έτοιμη να στείλει βοήθεια εφόσον τη ζητήσει.

Thousands flee wildfires in western Canada



In the province of Alberta, the region worst affected by forest fires, there were reports of more than 70 active fires on Friday, several of them out of control. Some 13,000 residents were under evacuation orders, officials said. pic.twitter.com/9f9aY34tPn