Κατάρρευση πολυκατοικίας στη Μασσαλία: Οι αρχές εντόπισαν δύο πτώματα

Δύο πτώματα βρέθηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στα συντρίμμια ακινήτου που κατέρρευσε εξαιτίας έκρηξης στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

«Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων δυσκολιών της επιχείρησης, η ανάσυρση (σ.σ. των πτωμάτων από τα ερείπια) θα πάρει χρόνο», διευκρίνισε η πυροσβεστική σε λακωνική ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της εφημερίδας La Provence και του τηλεοπτικού δικτύου BFMTV.

«Οι δικαστικές αρχές θα προχωρήσουν κατόπιν στην ταυτοποίηση» των θυμάτων, κατά την ίδια πηγή.

