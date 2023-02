Ξεπερνούν τους 21.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία

Οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Δευτέρα τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βόρεια Συρία ανέρχονται πλέον σε περισσότερους από 21.000, ενώ οι τραυματίες στους 72.879, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της χώρας, Φουάτ Αλτάι. Και ενώ συνεχίζεται η μάχη των διασωστών με τον χρόνο για πέμπτη ημέρα, μεγαλώνει η απόγνωση των ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια και στα χαλάσματα και σβήνει η ελπίδα για τη διάσωση των χιλιάδων αγνοούμενων στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με την Afad, την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, χθες 17.134 άνθρωποι είχαν ανασυρθεί νεκροί από τα συντρίμμια, ενώ στη Συρία οι νεκροί ανέρχονταν σε 3.162.

Παράλληλα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας, επικαλούμενα το υπουργείο Υγείας της χώρας, έκαναν λόγο για 1.347 νεκρούς και 2.295 τραυματίες, αλλά μόνο στις περιοχές που ελέγχονται από το καθεστώς του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Στις περιοχές που ελέγχονται από τους αντικαθεστωτικούς αντάρτες, υπολογίζεται ότι έχουν ανασυρθεί νεκροί μέχρι τώρα 2.000 άνθρωποι. Στις ζώνες αυτές έφτασε την Πέμπτη - τέσσερις ημέρες δηλαδή μετά την καταστροφή - το πρώτο κομβόι που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι τα έξι φορτηγά μεταφέρουν εξοπλισμό για τα σωστικά συνεργεία αλλά και κουβέρτες, στρώματα, σκηνές και ηλιακές λάμπες, εφόδια που καλύπτουν τις ανάγκες 5.000 ανθρώπων.

Την Τετάρτη ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι τα αποθέματα του Οργανισμού στη βορειοδυτική Συρία μετά βίας φτάνουν για να τραφούν 100.000 άνθρωποι επί μία εβδομάδα.

An aerial view of the utter destruction in Antakya, Turkey. The devastating Turkey-Syria earthquake has now claimed close to 20,000 lives. Take a look:pic.twitter.com/gtVmae9KYw