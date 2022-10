Λας Βέγκας: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από καζίνο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, ένας εκ των οποίων θανάσιμα, έξω από καζίνο του Λας Βέγκας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter, συνελήφθη ένας ύποπτος και διεξάγεται έρευνα για την αιματηρή επίθεση.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό αν νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Η επίθεση σημειώθηκε στη μεγάλη λεωφόρο όπου τα καζίνο διαδέχονται το ένα το άλλο, στην αποκαλούμενη «Μέκκα του τζόγου».

Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών που μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των θυμάτων είναι κοπέλες που ποζάρουν έξω από τα καζίνο για φωτογραφίες με τουρίστες.

Las Vegas police updated that eight people were stabbed on the Strip Thursday morning. Of the victims, police say two people have died and three others are in critical condition.

The remaining victims are stable, according to LVMPD Capt. Koren.



