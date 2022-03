Μαρόκο-Ισπανία : Mετά τον καβγά…η επανασύνδεση

Σε ένα ιστορικό πλέον, μήνυμα της 18ης Μαρτίου προς στον Μοχάμεντ ΣΤ’, βασιλιά του Μαρόκου, το οποίο δημοσιεύθηκε από το ιδιαίτερο Γραφείο του μονάρχη, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δηλώνει ότι αναγνωρίζει «τη σημασία του ζητήματος της Σαχάρας για το Μαρόκo» και ότι θεωρεί τη μαροκινή πρωτοβουλία για αυτονομία, που παρουσιάστηκε το 2007, «ως την πιο σοβαρή, ρεαλιστική και αξιόπιστη βάση για την επίλυση της διαφοράς».

Ο Σάντσεθ επισημαίνει τις «σοβαρές και αξιόπιστες προσπάθειες του Μαρόκου στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης», τονίζοντας το γεγονός ότι «τις δύο χώρες τις ενώνει η ιστορία».

I welcome the endorsement of Spanish PM @sanchezcastejon for the Moroccan autonomy plan of 2007 as "the most serious, realistic and credible" basis for resolving the Sahara dispute. A great step forward! 👏 https://t.co/8THa3CjFT4