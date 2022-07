Μεγάλη φωτιά μαίνεται σε χωριό στο ανατολικό Λονδίνο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έχουν αναπτυχθεί περίπου 100 πυροσβέστες και 15 πυροσβεστικά για να κατασβήσουν μια φωτιά που μαίνεται σε ένα χωριό ανατολικά του Λονδίνου.

Σύμφωνα με πλάνα που ελήφθησαν από ελικόπτερο του Sky News, η φωτιά σαρώνει εκτάσεις βλάστησης και έχει καταστρέψει πολλά σπίτια στο χωριό Γουένινγκτον, περίπου 30 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λονδίνου.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική κήρυξε την Τρίτη «μείζον περιστατικό» ως απάντηση στο ξέσπασμα πυρκαγιών, εν μέσω καύσωνα, με θερμοκρασίες που σπάνε ρεκόρ στη Βρετανία και την Ευρώπη.

Ως μείζον περιστατικό ορίζεται ένα συμβάν ή μια κατάσταση με μια σειρά σοβαρών συνεπειών που απαιτεί την εφαρμογή ειδικών ρυθμίσεων από μία ή περισσότερες υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Several houses have been severely damaged after fires broke out in a village on the outskirts of East London.



London Fire Brigade has sent 15 fire engines and around 100 firefighters to Wennington to tackle the blazes.



Read more: https://t.co/NeG3Xs5ezp pic.twitter.com/qg2R6h0hW7