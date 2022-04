Μεξικό: Εκατοντάδες Ουκρανοί καταφθάνουν στην Τιχουάνα - Περιμένουν άσυλο από τις ΗΠΑ να βρουν τις οικογένειές τους

Εκατοντάδες Ουκρανοί κατασκηνώνουν στη συνοριακή πόλη Τιχουάνα του Μεξικού, ελπίζοντας να πάρουν άσυλο στις ΗΠΑ, σε μια δραματική αύξηση στις αφίξεις λίγες μέρες αφότου η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα δεχτούν έως και 100.000 Ουκρανούς που τρέπονται σε φυγή από τον πόλεμο.

Πολλοί από τους Ουκρανούς που γλίτωσαν από τη ρωσική εισβολή στην πατρίδα τους έχουν ταξιδέψει αεροπορικώς στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού ελπίζοντας ότι τοπικοί αξιωματούχοι θα τους επιτρέψουν να εισέλθουν στις ΗΠΑ, ώστε να μπορέσουν να επανενωθούν με συγγενείς ή φίλους τους στη χώρα.

Άνθρωποι σκορπισμένοι, τυλισμένοι με κουβέρτες, σε ξαπλώστρες δίπλα σε υπερβολικά γεμάτες βαλίτσες πάνω σε γρασίδι κοντά στο διεθνές λιμάνι εισόδου. Ορισμένοι κοιμούνται σε σκηνές και κάτω από μουσαμάδες. Αμερικανοί εθελοντές με κίτρινα γιλέκα - ορισμένοι Ουκρανό-αμερικανοί που ταξίδεψαν στην Τιχουάνα αφού άκουσαν για τους πρόσφυγες που έφτασαν - συλλέγουν ονόματα σε μια χειρόγραφη λίστα αναμονής για να καταγράφουν τα ονόματα των αφιχθέντων.

Ενώ περίπου 600 Ουκρανοί κατασκηνώνουν κοντά στην είσοδο των συνόρων, περίπου 500 ακόμη μένουν σε ξενοδοχεία της πόλης, δήλωσε ο Ενρίκε Λουθέρο, διευθυντής μεταναστευτικών υποθέσεων της Τιχουάνα, επικαλούμενος τη λίστα που καταρτίζουν οι εθελοντές. Περίπου το 40% των ανθρώπων είναι παιδιά, πρόσθεσε.

Ο Λουθέρο είπε ότι περίπου 100 Ουκρανοί επιτρέπεται καθημερινά να περνούν ΗΠΑ. Η αμερικανική Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων ανέφερε ότι τα στοιχεία για τον αριθμό των Ουκρανών που εισήλθαν στις ΗΠΑ τον Μάρτιο θα είναι διαθέσιμα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο αριθμός των ανθρώπων στα νοτιοδυτικά σύνορα είναι ακόμη μικρός σε σύγκριση με περισσότερους από 3,8 εκατομμύρια Ουκρανούς που έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες στην Ευρώπη από την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου, την οποία η ρωσική κυβέρνηση αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

