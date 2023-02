Μεσανατολικό: Το Ισραήλ εξαπολύει αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, μερικές ώρες αφού οι ένοπλες δυνάμεις του ανακοίνωσαν πως αναχαιτίστηκε ρουκέτα η οποία εκτοξεύθηκε από τον παλαιστινιακό θύλακα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Αρκετές ακόμη παλαιστινιακές ρουκέτες εκτοξεύθηκαν μετά τα ισραηλινά πλήγματα και, περί τις 03:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), νέες εκρήξεις και μηχανές αεροσκαφών ακούγονταν στην πόλη της Γάζας, όπου πνέουν σφοδροί άνεμοι.

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε στις 02:41 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωνε πως βρίσκονταν σε εξέλιξη «πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις τοπικές παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες, τα πρώτα πλήγματα —ήταν τουλάχιστον επτά— είχαν στόχο κέντρο εκπαίδευσης των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ (του ένοπλου βραχίονα της ισλαμιστικής παράταξης Χαμάς) στον καταυλισμό προσφύγων Αλ Μαγκάζι, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε να εκτοξεύονται άλλες δύο ρουκέτες προς την κατεύθυνση του Ισραήλ μετά τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο περί εκτόξευσης αρκετών ακόμη από διάφορες περιοχές του μικρού, παραθαλάσσιου θύλακα 2,3 εκατ. κατοίκων, υπό ισραηλινό αποκλεισμό αφότου κατέλαβε την εξουσία σε αυτόν η Χαμάς το 2007.

Το Λαϊκό Μέτωπο Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης (FPLP), ένοπλη οργάνωση της παλαιστινιακής αριστεράς, έκανε λόγο για «εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών» σε αντίποινα για «τη σιωνιστική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας», μεταξύ άλλων.

Στο Ισραήλ ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας στη Σντερότ, πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας, σε μικρή απόσταση από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, η δεύτερη σειρά ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων είχε στόχο κέντρο εκπαίδευσης των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ σε νοτιοδυτικό τομέα της πόλης της Γάζας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε στη μια ούτε στην άλλη πλευρά σε αυτό το στάδιο.

