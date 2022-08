Μετανάστες ντύθηκαν... θάμνοι για να περάσουν από το Μεξικό στις ΗΠΑ

Τρεις παράνομοι μετανάστες, επιχείρησαν να περάσουν από το Μεξικό στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερα ευφάνταστο καμουφλάζ, προκειμένου να ξεγελάσουν τις περιπόλους των συνόρων και να πετύχουν τον σκοπό τους.

Πιο συγκεκριμένα, επιχείρησαν να διασχίσουν την έρημο του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ, καμουφλαρισμένοι ως… θάμνοι, έχοντας ανοιχτά μόνο τα πρόσωπα τους για να βλέπουν.

Ωστόσο η προσπάθεια τους απέτυχε παταγωδώς, αφού εντοπίστηκαν από τους πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Συνοριακής Περιπολίας απεικονίζουν τους τρεις άνδρες να φορούν τα αποκαλούμενα κοστούμια καμουφλάζ, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά από κυνηγούς.

Παρά το γεγονός ότι οι μεταμφιέσεις έμοιαζαν αρκετά με θάμνους στην έρημο, τουλάχιστον από μακριά, οι μετανάστες εντοπίστηκαν από τους έφιππους πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας, κοντά στη Σάντα Τερέζα, στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ.

SMUGGLER TACTICS! People that enter illegally into the #USA, will often use extraordinary tactics to evade detection & arrest. Kudos to #ElPaso Sector #Santateresa agents for interdicting 3 migrants wearing #ghillie suits to blend into the southern #NewMexico desert terrain. @CBP pic.twitter.com/fDXWkYfQzd