Μινεάπολη: Σκηνές πανικού εξαιτίας πυροβολισμών στο μεγαλύτερο αμερικανικό εμπορικό κέντρο

Πυρά προκάλεσαν πανικό χθες Πέμπτη στο Mall of America, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο των ΗΠΑ, που βρίσκεται στη Μινεάπολη (βόρεια), σύμφωνα με την αστυνομία.

Το εμπορικό κέντρο τέθηκε σε lockdown —υπό αποκλεισμό— για περίπου δύο ώρες λόγω του «συμβάντος».

Βίντεο και φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οικογένειες να τρέχουν στο γιγαντιαίο συγκρότημα, όπου λειτουργούν όχι λιγότερα από 500 καταστήματα.

«Το Mall of America τελεί αυτή τη στιγμή υπό αποκλεισμό», ανέφερε μέσω Twitter η διεύθυνση του κέντρου, διαβεβαιώνοντας πως επρόκειτο για «μεμονωμένο» περιστατικό σε κατάστημα που δεν κατονόμασε. «Παρακαλούμε μείνετε στο κοντινότερο ασφαλές σημείο ώσπου να αρθεί ο αποκλεισμός», πρόσθεσε απευθυνόμενη στους πελάτες.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε στο Twitter εικονίζει κάποιον να εισβάλει φωνάζοντας σε κατάστημα της εταιρείας αθλητικών ειδών Nike. Κατόπιν ακούγονται πυροβολισμοί.

Σε άλλο βίντεο, βλέπει κανείς έντρομες οικογένειες να απομακρύνονται τρέχοντας, με παιδιά σε καροτσάκια, ή κρατώντας τα από το χέρι, καθώς ιδιωτικοί φρουροί περιπολούν με όπλα τραβηγμένα. Ακούγεται από το σύστημα ειδοποιήσεων του κέντρου το μήνυμα «προσοχή, εάν δεν είστε ακόμη σε ασφαλές σημείο, αναζητήστε καταφύγιο αμέσως».

Nothing more American then a back to school shooting at the mall of America. Pray for this state. pic.twitter.com/BqkkGnU0DW