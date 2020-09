Νέα τουρκική NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Νέα ΝAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά εξέδωσε η Τουρκία, δεσμεύοντας περιοχή μεταξύ της Ρόδου και του Καστελόριζου στις 29 Σεπτεμβρίου από τις 8:00 έως τις 4:00.

Αναλυτικά η άσκηση θα λάβει χώρα στην περιοχή που περικλείουν οι παρακάτω συντεταγμένες:

TURNHOS N/W : 1201/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-09-2020 11:36)

GUNNERY EXERCISE, ON 29 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E