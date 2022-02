Νέες εκρήξεις σε Κίεβο και Χάρκοβο μετά από λίγες ώρες «σιωπής»

Εκρήξεις ακούγονται και πάλι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, αλλά και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές Αρχές.

Παρά την σχετική ηρεμία που επικράτησε το βράδυ της Κυριακής στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ακούστηκαν νέες εκρήξεις.

Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής το που σημειώθηκαν οι εκρήξεις.

«Ακούγονται εκρήξεις ξανά στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Πριν από αυτό, επικρατούσε ηρεμία στην ουκρανική πρωτεύουσα για αρκετές ώρες», σύμφωνα με το BBC.

Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα Kyiv Independent αναφέρει ότι σήμανε συναγερμός αεροπορικής επιδρομής στο Τσέρνιγκοφ, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Οι κάτοικοι καλούνται να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο καταφύγιο, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ένας πύραυλος έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στο κέντρο του Τσέρνιγκοφ. Αμέσως ξέσπασε φωτιά, φλέγονται δύο κάτω όροφοι. Ο αριθμός των τραυματιών είναι προς το παρόν άγνωστος.

A rocket hit a residential building in the center of #Chernihiv #Ukraine. A fire broke out, two lower floors are on fire. The number of injured is currently unknown. pic.twitter.com/m4tIBtCEqm