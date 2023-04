Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 46 ανθρώπους σε χωριό της Νιγηρίας

Ένοπλοι επιτέθηκαν σε ένα χωριό στη βορειοκεντρική Νιγηρία, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους, όπως έγινε γνωστό σήμερα (07/04) από τοπικούς αξιωματούχους.

Η σφαγή έγινε την Τετάρτη στο Ουμογκίντι, στην Πολιτεία Μπένιου, όπου επιθέσεις και αντίποινα είναι σύνηθες φαινόμενο μεταξύ των κτηνοτρόφων Φουλάνι και των καλλιεργητών, στη διαμάχη τους για τον έλεγχο των βοσκότοπων.

Έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 46 πτώματα όμως «πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος», είπε ο Οαγιούλ Χέμπα, ο σύμβουλος του κυβερνήτη της Μπένιου για θέματα ασφάλειας. Ο Χέμπα κατηγόρησε τους κτηνοτρόφους, λέγοντας ότι έχουν ήδη επιτεθεί πολλές φορές σε διάφορα χωριά τους τελευταίους μήνες. «Αναπτύχθηκαν στρατιώτες στην περιοχή και η κατάσταση είναι κάπως πιο ήσυχη», πρόσθεσε.

