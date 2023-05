Νίκη του Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές

Στις 19:00 ώρα Τουρκίας (ίδια ώρα ισχύει και για την Ελλάδα) και με ενσωμάτωση 85,55% των εκλογικών τμημάτων της χώρας, ο Ταγίπ Ερντογάν διατηρούσε ένα σταθερό προβάδισμα της τάξης των 6,3 ποσοστιαίων μονάδων. Δηλαδή, ο Ερντογάν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωνε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ήταν μπροστά με 53,15%. Ακολουθούσε ο Κιλιτσντάρογλου με 46,75%.

Την ίδια περίπου ώρα και συγκεκριμένα στις 19:06, ο τηλεοπτικός σταθμός της αντιπολίτευσης, Halk TV και το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA, για πρώτη φορά από την αρχή της καταμέτρησης και στο 87,81% της ενσωμάτωσης, έδειχναν μπροστά τον Ερντογάν με 50,6% και τον Κιλιτσντάρογλου να ακολουθεί με 49,4%. Φαίνεται πως ήταν η χρονική στιγμή που ο κύβος ερρίφθη όσον αφορά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία. Προϊόντος του χρόνου και του ποσοστού ενσωμάτωσης, ο Ερντογάν φαίνεται να κερδίζει την αναμέτρηση με μια διαφορά που δεν θα ξεπεράσει το 4% και με μια αντιπολίτευση η οποία για 60 περίπου λεπτά φάνηκε να πιστεύει στο μεγάλο θαύμα.

Εάν τα αποτελέσματα αυτά διατηρηθούν μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων, αυτό σημαίνει πως ο Ερντογάν θα παραμείνει πρόεδρος της Τουρκίας για πέντε ακόμη χρόνια, συμπληρώνοντας έτσι μια ολόκληρη 15ετία στο τιμόνι αυτής της χώρας. Πρόκειται για ένα πολιτικό φαινόμενο, δεδομένου πως πριν ανέλθει στα ανώτατα πολιτικά αξιώματα, ο Ερντογάν είχε ήδη εκλεγεί δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και είχε ήδη φυλακιστεί από το Κεμαλικό καθεστώς. Με λίγα λόγια, πρωτοστατεί πολιτικά στη χώρα του εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.

Η διαφαινόμενη αποτυχία της αντιπολίτευσης είναι προφανές πως θα οδηγήσει στην πλήρη αποσύνθεση του μετώπου που οικοδομήθηκε συγκυριακά και μόνο για αυτές τις προεδρικές εκλογές, χωρίς να υπάρχει προγραμματική, πολιτική, ιδεολογική ταύτιση ή έστω, συνεννόηση μεταξύ των συνιστωσών αυτής της Συμμαχίας. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να αναζητηθούν διάδοχα σχήματα στην αντιπολίτευση, προκειμένου να συγκροτηθούν πολιτικές δομές που θα αντιμετωπίσουν το καθεστώς που έχει εγκαθιδρύσει ο Ταγίπ Ερντογάν και το κόμμα του.

Εάν όντως επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί μέχρι τις 19:30 ώρα Τουρκίας και η διαφορά μεταξύ των δύο μονομάχων περιοριστεί κάτω από 5%, τότε αυτό σημαίνει πως ένα καθαρό 47% των Τούρκων ψηφοφόρων είπαν «όχι» στον Ερντογάν. Δεν είναι δα και μικρό ποσοστό και είναι πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό άρνησης του «Ερντογανισμού» που έχει διατυπωθεί από τους Τούρκους πολίτες την τελευταία 15ετία.

Πανηγυρισμοί για τη νίκη Ερντογάν

Στις 20:00, κόσμος είχε ήδη συγκεντρωθεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, πανηγυρίζοντας για τα αποτελέσματα.

🇹🇷 Erdogan's supporters began to gather at the party headquarters

In Istanbul, people gather at the headquarters of the Justice and Development Party, led by Turkish President Tayyip Erdogan. pic.twitter.com/6qnMgLcXSR