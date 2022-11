Ντε Κρόο: Το Βέλγιο καταδικάζει έντονα το περιστατικό στην πολωνική επικράτεια

Άμεσα έσπευσε να καταδικάσει ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο, το περιστατικό στην Πολωνική επικράτεια και παραλληλα να εκφράσει τα συλλυπητήρια του για τους δύο νεκρούς πολίτες.

«Το Βέλγιο καταδικάζει έντονα το περιστατικό στην πολωνική επικράτεια και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια των θυμάτων και στον λαό της Πολωνίας», αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο. Προσθέτει ότι «το Βέλγιο βρίσκεται δίπλα στην Πολωνία. Είμαστε όλοι μέρος της οικογένειας του ΝΑΤΟ που είναι περισσότερο από ποτέ ενωμένο και εξοπλισμένο για να μας προστατεύσει όλους».

Belgium strongly condemns the incident on polish territory and sends its deepest condolences to the family of the victims and to the people of Poland. Belgium stands with Poland. We are all part of the NATO family that is more than ever united and equipped to protect us all.