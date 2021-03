Ο Μπόρις Τζόνσον έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έλαβε σήμερα την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca κατά του Covid-19 και κάλεσε τους συμπολίτες του να πράξουν το ίδιο, λέγοντας πως «δεν ένιωσε τίποτα».

Ο Τζόνσον, 56 ετών, νοσηλεύτηκε πέρσι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και χρειάστηκε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, αφού προσβλήθηκε από τον ιό και νόσησε σοβαρά. Αργότερα ο ίδιος γνωστοποίησε ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν τόσο σοβαρή που είχαν καταρτιστεί σχέδια για το πώς θα ανακοινωθεί ο θάνατός του.

«Κυριολεκτικά δεν ένιωσα τίποτα. Ήταν πολύ καλό, πολύ γρήγορο», είπε ο Τζόνσον, μετά τον εμβολιασμό του στο νοσοκομείο Σεντ Τόμας στο Λονδίνο.

«Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να προτρέψω με τον πιο έντονο τρόπο, όλοι όταν λάβετε ειδοποίηση για να εμβολιαστείτε, παρακαλώ πηγαίντε και κάντε το, είναι το καλύτερο πράγμα για εσάς, το καλύτερο για την οικογένειά σας και για όλους τους άλλους».

I've just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.



Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.



Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.



Let's get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d