Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει ότι κατέρριψε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Il-76

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 που μετέφερε αλεξιπτωτιστές, κοντά στην περιοχή Βασίλκιβ, σύμφωνα με ανάρτηση του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στο Facebook λίγα λεπτά πριν από τη 01:00 (ώρα Ελλάδος).

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στους συμπατριώτες του, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, υπογραμμίζοντας ότι η νύχτα θα είναι πιο δύσκολη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες και εκτιμώντας ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν άμεσα να καταλάβουν το Κίεβο.

Ukrainian Forces downed Russian IL-76 near Vasylkiv with paratroops on board - Chief Commander of Ukrainian Armed Forces #Ukraine pic.twitter.com/HduzXXR82W