Ο πρόεδρος Μπάιντεν βρέθηκε αρνητικός στην Covid-19 - Θα φορά μάσκα για δέκα μέρες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, βρέθηκε αρνητικός στον κορωνοϊό το βράδυ της Τρίτης (26.07.2022) προς το πρωί της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσε ο γιατρός του, Δρ Κέβιν Ο’ Κόνορ.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια ο Τζο Μπάιντεν, από σήμερα και για τις επόμενες δέκα ημέρες, θα φορά μάσκα, όσο βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμο. Επίσης, θα αυξήσει τα τεστ ανίχνευσης του ιού, για να εντοπισθεί εγκαίρως η πιθανότητα επαναμόλυνσης με κορωνοϊό.

