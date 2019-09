Ο τυφώνας Dorian φτάνει στη Φλόριντα

Στη Φλόριντα φτάνει ο τυφώνας Dorian, θέτοντας σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τις Αρχές.

Δείτε LIVE εικόνα από την πορεία του τυφώνα Dorian:

Λόγω του τυφώνα που ενισχύθηκε την Κυριακή και βρίσκεται πλέον στην κατηγορία 5, η Φλόριντα, η Τζόρτζια, η Νότια και Βόρεια Καρολίνα έχουν κηρυχθεί ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Ένα οκτάχρονο αγόρι νεκρό - Αγνοείται η αδελφή του

Ένα αγόρι 8 ετών από τα νησιά Αμπάκο έχασε τη ζωή του κατά το πέρασμα του ισχυρού τυφώνα Dorian που πλήττει τις τελευταίες ώρες τις Μπαχάμες.



Την είδηση γνωστοποίησε μιλώντας στα ΜΜΕ η γιαγιά του παιδιού, η οποία επεσήμανε πως ενημερώθηκε από την κόρη της, ενώ δήλωσε πως παράλληλα αγνοείται η αδελφή του αγοριού.

Αεροπλάνο πέταξε μέσα στο «μάτι» του τυφώνα

Here's a look at what scientists call the "stadium effect" inside the eye of #Dorian from @NOAA scientists. This happens at times in very strong hurricanes. The latest forecast on Dorian is available at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/Knv6w7nXP6