Ολλανδία: Συνελήφθη πρόσφυγας που φέρεται να διέπραξε εγκλήματα πολέμου ως στέλεχος του ISIS

Η εισαγγελία της Ολλανδίας ανακοίνωσε σήμερα (17/1) τη σύλληψη ενός 37χρονου Σύρου πρόσφυγα, ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου ως αξιωματούχος ασφαλείας του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

Σε ανακοίνωσή τους οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο άνδρας αυτός ζήτησε άσυλο στην Ολλανδία το 2019. Μια ειδική ομάδα της ολλανδικής αστυνομίας υπεύθυνη για εγκλήματα πολέμου έλαβε πληροφορίες για τον ύποπτο, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί, σύμφωνα με τις οποίες το πρόσωπο αυτό είχε ηγετικό ρόλο στην υπηρεσία ασφαλείας του ISIS από το 2015 ως το 2018.

