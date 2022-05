Ουκρανία: Μαχητής εγκλωβισμένος στη χαλυβουργία της Μαριούπολης ζητά τη βοήθεια του Ίλον Μασκ

Ένας από τους μαχητές, που έχουν οχυρωθεί στο πολιορκημένο από τις ρωσικές δυνάμεις εργοστάσιο χαλυβουργίας στη Μαριούπολη, έκανε έκκληση στον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της SpaceX Ίλον Μάσκ, να βοηθήσει στην απομάκρυνσή τους.

Την περασμένη εβδομάδα, πολλοί άμαχοι διασώθηκαν από το τεράστιο εργοστάσιο Αζοφστάλ με βάση μια συμφωνία με τη Ρωσία. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τη Μόσχα προκειμένου να επιτραπεί η απομάκρυνση εκατοντάδων μαχητών, μερικοί από τους οποίους έχουν τραυματιστεί έπειτα από εβδομάδες βομβαρδισμών.

«@elonmusk ο κόσμος λέει να έρθετε από έναν άλλο πλανήτη για να διδάξετε στους ανθρώπους να πιστεύουν στο αδύνατο. Οι πλανήτες μας είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, καθώς ζω εκεί όπου είναι σχεδόν αδύνατο να επιβιώσεις», έγραψε στο Twitter ο διοικητής των πεζοναυτών Σέρχιι Βολίνα.

«Βοηθήστε μας να βγούμε από το Αζοφστάλ σε μια μεσολαβούσα χώρα. Αν όχι εσείς, τότε ποιος; Δώστε μου ένα σημάδι».

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, είναι ιδιοκτήτης της εταιρίας διαστημικών πυραύλων SpaceX και της βιομηχανίας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και σχεδιάζει να αγοράσει το Twitter. Δεν είναι προσώρας σαφές αν ο Μασκ έχει δει το tweet του Βολίνα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε πως περίπου 1.000 μαχητές αντιστέκονται στις πολλές υπόγειες στοές του Αζοφστάλ, εκατοντάδες από τους οποίους έχουν τραυματιστεί σοβαρά και χρειάζεται επειγόντως να μεταφερθούν. Το εργοστάσιο σφυροκοπείται από ρωσικά πυρά.

Τον Φεβρουάριο, όταν η πρόσβαση της Ουκρανίας στο διαδίκτυο διακόπηκε μετά τη ρωσική εισβολή, ο Μασκ ανταποκρίθηκε σε ένα tweet Ουκρανού αξιωματούχου που ζητούσε βοήθεια. Ο Μασκ είπε, πως η δορυφορική ευρυζωνική υπηρεσία της SpaceX, Starlink, θα ήταν διαθέσιμη στην Ουκρανία και πως η SpaceX θα έστελνε περισσότερους τερματικούς σταθμούς στη χώρα.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.